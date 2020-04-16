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شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 4 أشخاص يُزوروا تصاريح التنقل

Time منذ 27 دقيقة
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شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 4 أشخاص يُزوروا تصاريح التنقل

الرياض (صدى):
تأكيد لما نشرته "صدى" من ضبط شرطة منطقة الرياض لعدد من الأشخاص الذين يزورون تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجول، فقد أصدرت شرطة الرياض بيانًا يكشف ملابسات الواقعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد.

وأضاف: وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فايروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونشرت "صدى"، مقطع فيديو للحظة الإيقاع بأحد المزورين، والذي طلب 3 الاف ريال مقابل التصريح الواحد.

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بالفيديو..شخص يزور تصاريح التنقل في فترة المنع مقابل 3 آلاف للتصريح

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أحدث التعليقات

ابو محمد
القاعده تقول // الرجوع باالحق ولا الرحوع باالباطل ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه . هؤلاء يجب معاقبتهم بالعقاب القاسي
ابو محمد
الله يكفينا الشر ..

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