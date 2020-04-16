بوتيا يحسم قراره بالبقاء في المملكة وعدم العودة إلي بلاده

ماجد محمد (صدى):

حسم ألبرتو بوتيا لاعب نادي الوحدة قراره بالبقاء في المملكة وعدم العودة إلى بلاده بسبب أزمة كورونا.

وتبرع بوتيا بألفي قناع طبي لأحد الجهات الصحية في مسقط رأسه مورسيا بإسبانيا.

وكان لاعب الهلال السابق والوحدة الحالي توقف عن التدريبات في العزل المنزلي، الإسباني المدافع المخضرم ألبرتو بوتيا استغلال الادوات المنزلية من أجل تأدية التدريبات، مؤكدًّا مقولة إن الحاجة أم الاختراع.

وتدرب اللاعب في " بدروم " خاص بالسيارات، يؤدي فيه تدريباته التي يستخدم فيها غالون ماء وكرسي الطاولة وعصا المكنسة، بجانب التعلق بالأبواب.

وقال اللاعب إن جميع الأدوات التي يستخدمها، تساعده في الحفاظ على جزء من قوته ولياقته البدنية، مؤكدا عمله المستمر من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.