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سياسي تونسي: حلم حكام قطر هو تفكيك السعودية

Time منذ 32 دقيقة
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سياسي تونسي: حلم حكام قطر هو تفكيك السعودية

وكالات (صدى):
فتح الإعلامي والسياسي التونسي، محمد الهاشمي، النار على دولة قطر، مؤكدًا أن حلم حكام قطر هو تفكيك السعودية.

ولفت "الهاشمي" إلى المكالمة الشهيرة بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ووزير خارجيته حمد بن جاسم، مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قائلا: “ أنبه كل عربي وعربية الى أن الأمر المشترك في مكالمتي حمد بن خليفة وحمد بن جاسم مع القذافي هو تقسيم السعودية. حلم حكام قطر قبل 12 عاما وأكثر هو تفكيك السعودية، لذا، عندما ترون طريقة تناول قناة الجزيرة والجيش الالكتروني القطري للأخبار، تذكروا حلم العائلة الحاكمة في قطر ” .

وأضاف: " الآن تجد أنصار تنظيمات الإخوان المسملين، متحمسين للدفاع عن حكام قطر لا يقبلون فيهم صرفا ولا عدلا، لا يردعهم عن ذلك تحالف حكام قطر المعلن مع إسرائيل وأمريكا وإيران، ومساعدتهم في غزو العراق، وافتخارهم بجلب الناتو إلى ليبيا، وقتالهم في ركاب ” .

وتابع: ” أقسم بالله لا (رز) في الموضوع، وما اتصلت بمسؤول سعودي، ولا طلبت من السعودية ريالا واحدا، ولا وصلني ريال، ولا استأذنت أحدا في العالم لبدء حملتي في كشف خطر قطر على الأمن القومي العربي.. هو قراري الحر المستقل ” .

وأشار إلى مقطع فيديو لأمير قطر السابق يتحدث فيه عن مساعدة الناتو في إسقاط القذافي، إذ قال : “ استقدم على حسابه القاعدة العسكرية الأمريكية الى بلاده، ورتب جولة شمعون بيريز في مقر قناة الجزيرة، ومن بلاده أقلعت طائرات الغزو تدك بغداد العزيزة، فليس غريبا أن يتفاخر هنا بجلب الناتو إلى ليبيا، أرض عمر المختار، طبعا نتذكر فتوى فقيه الإخوان له بهذا العمل الشنيع ” .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
القاعده تقول // الرجوع باالحق ولا الرحوع باالباطل ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه . هؤلاء يجب معاقبتهم بالعقاب القاسي
ابو محمد
الله يكفينا الشر ..

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