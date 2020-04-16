أسباب ظهور الدوالي أشهرها السمنة 

أميرة خالد (صدى):

أوضح استشاري في جراحة الأوعية الدموية إن الدوالي قد تكون ملتوية ومتضخمة، حيث أن أي وريد سطحي قد يصاب بالدوالي، مبينا أن الوقوف والمشي في وضع مستقيم يزيد الضغط في أوردة الجزء السفلي من الجسم.

وأوضح أن الأسباب والعوامل الرئيسية، التي تسبب الإصابة بالدوالي، يمكن اختصارها في اختيارات نمط الحياة مثل الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والخمول، وإصابة الساق، والضغط المتكرر في منطقة البطن بسبب الرفع الثقيل أو الإمساك وما إلى ذلك.

ولفت إلى أن السمنة قد تطور الدوالي؛ حيث يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على الأوردة.

ولفت إلى بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، ومنها ثقل الساق أو عدم تحمل التمارين أو الألم أو الآلام على طول الوريد أو الحكة أو الإحساس بالحرقة أو تململ الساقين أو تورم الكاحل والساق وتغيرات الجلد وتشوش الحس أو الشعور بعدم الراحة.