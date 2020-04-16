التعليم: لم نوجه المدارس الأهلية والأجنبية بحسم نسبة من الرسوم الدراسية

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة التعليم، أنها لم تصدر أي توجيه رسمي للمدارس الأهلية والأجنبية عن الرسوم الدراسية.

وأكدت الوزارة، أنها لم تتدخل بشأن حسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني أو ما شابه ذلك، وفقًا للوائح ولأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضی به قرار مجلس الوزراء.

وأفادت بأنها تتولى مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط، مضيفة أنه يمكنها طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.

وأشارت في برقية خطية وجهها وزير التعليم لوزير الاستثمار، إلى وجود مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، مؤكدة سعيها لأن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات .

وعزف بعض أولياء الامور عن سداد رسوم الفصل الدراسي الثاني بسبب تعليق الدراسة.