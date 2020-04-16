نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم: لم نوجه المدارس الأهلية والأجنبية بحسم نسبة من الرسوم الدراسية

Time منذ ساعة
Views 1753
التعليم: لم نوجه المدارس الأهلية والأجنبية بحسم نسبة من الرسوم الدراسية

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة التعليم، أنها لم تصدر أي توجيه رسمي للمدارس الأهلية والأجنبية عن الرسوم الدراسية.

وأكدت الوزارة، أنها لم تتدخل بشأن حسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني أو ما شابه ذلك، وفقًا للوائح ولأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضی به قرار مجلس الوزراء.

وأفادت بأنها تتولى مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط، مضيفة أنه يمكنها طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.

وأشارت في برقية خطية وجهها وزير التعليم لوزير الاستثمار، إلى وجود مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، مؤكدة سعيها لأن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات .

وعزف بعض أولياء الامور عن سداد رسوم الفصل الدراسي الثاني بسبب تعليق الدراسة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
القاعده تقول // الرجوع باالحق ولا الرحوع باالباطل ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليهم الخونه . هؤلاء يجب معاقبتهم بالعقاب القاسي
ابو محمد
الله يكفينا الشر ..

أخر الأخبار

العدل تطلق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ
العدل تطلق خدمة صرف الشيكات عن بعد في محاكم التنفيذ
Time منذ دقيقة Views 1049
الأحوال المدنية: التمديد يشمل جميع الخدمات المرتبطة بأبشر (فيديو)
الأحوال المدنية: التمديد يشمل جميع الخدمات المرتبطة بأبشر (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1056
دوري يستأنف مبارياته بحضور الجماهير
دوري يستأنف مبارياته بحضور الجماهير
Time منذ 8 دقائق Views 1187
الفاشنيستا االكويتية "طعمية" تتنكر بعباءة ونقاب لحضور التحقيق معها
الفاشنيستا االكويتية "طعمية" تتنكر بعباءة ونقاب لحضور التحقيق معها
Time منذ 9 دقائق Views 108
بالفيديو.. تعرض مواطن لعملية دهس متعمدة لاعتراضه على تسميم الكلاب
بالفيديو.. تعرض مواطن لعملية دهس متعمدة لاعتراضه على تسميم الكلاب
Time منذ 9 دقائق Views 1264
رامز جلال يقضي أول أيام رمضان في الحجر الصحي
رامز جلال يقضي أول أيام رمضان في الحجر الصحي
Time منذ 10 دقائق Views 1094
بوتيا يحسم قراره بالبقاء في المملكة وعدم العودة إلي بلاده
بوتيا يحسم قراره بالبقاء في المملكة وعدم العودة إلي بلاده
Time منذ 16 دقيقة Views 1262
صورة مؤثرة لرجل أمن يؤدي صلاة العصر تحت أشعة الشمس في بريدة⁩
صورة مؤثرة لرجل أمن يؤدي صلاة العصر تحت أشعة الشمس في بريدة⁩
Time منذ 22 دقيقة Views 1443
مسنة تطالب بنصف مليون نفقة متعة عن 35 سنة زواج
مسنة تطالب بنصف مليون نفقة متعة عن 35 سنة زواج
Time منذ 24 دقيقة Views 397
شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 4 أشخاص يُزوروا تصاريح التنقل
شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 4 أشخاص يُزوروا تصاريح التنقل
Time منذ 27 دقيقة Views 1576