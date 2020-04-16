موظفو شركات الحراسات الخاصة يهددون بالامتناع عن العمل لعدم منحهم تصاريح التنقل

يحيى الغامدي (صدى):

علمت "صدى" أن تصاريح منسوبي شركات الحراسات الخاصة لا زالت معلقة، على الرغم من قرار وزارة الداخلية بتوحيد تصاريح التنقل داخل مدينة الرياض ومدن سعودية أخرى.

واشتكت بعض شركات الحراسات الخاصة لـ "صدى"، من استمرار تعليق التصاريح، إذ أنها لم تتمكن من الدخول على رابط إلكتروني مُعين لإنهاء إجراءاتهم ولا يوجد جهة محددة لذلك.

وأكدت بعض الشركات لـ "صدى"، أن التأخير في إصدار التصاريح سيترتب عليه إحجام أفراد الحراسات عن الدوام وترك المجمعات والمواقع دون حراسات خوفاً من تغريمهم بقيمة 10 آلاف ريال.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

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