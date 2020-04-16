نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"سكني" يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

Time منذ 11 دقيقة
Views 1193
"سكني" يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية

الرياض (صدى):
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا واتاحتها أمام المستفيدين للحجز، داعياً الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق "سكني" واستكمال كافة الإجراءات، بالتزامن مع الاحترازات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر 6931 قطعة أرض، ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "درة عسير" بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير الذي يوفر 4373 قطعة، ومخطط "حاذة" بالمدينة المنورة الذي يوفر 906 أراضي سكنية، ومخطط "القرية العليا" في محافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية ويحوي 25 أرضا سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

كما أضاف "سكني" مخططين جديدين بمنطقة الجوف تحوي 548 قطعة أرض موزعة على مخطط "ينبوع طبرجل" بمحافظة طبرجل الذي يحوي 390 أرض سكنية، ومخطط " سكاكا" بمحافظة سكاكا الذي يوفر 158 أرضا سكنية، إضافة لمخطط "شرق السويفلة" بمدينة حائل الذي يتيح 621 أرضا سكنية، ومخطط "أم غار الخشيبي" بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 458 أرضًا متاحة للحجز إلكترونيًا.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط هنا واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضي وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
كل اللي سمعناه غوبغو لبغبو ورا بعض
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته

أخر الأخبار

بالفيديو .. سيول تتجمع في صحراء الدهناء
بالفيديو .. سيول تتجمع في صحراء الدهناء
Time منذ 4 دقائق Views 1130
تعرف على المساعدة المقطوعة والمستحقون لها
تعرف على المساعدة المقطوعة والمستحقون لها
Time منذ 10 دقائق Views 1467
"سكني" يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية
"سكني" يُطلق 7 مخططات جديدة توفر نحو 7 آلاف أرض سكنية
Time منذ 11 دقيقة Views 1193
هزازي يشيد بالهلال ويكشف عن أمنية خاصة بالاتحاد
هزازي يشيد بالهلال ويكشف عن أمنية خاصة بالاتحاد
Time منذ 14 دقيقة Views 1372
ناهد السباعي تداعب متابعيها: امسكو الحصان
ناهد السباعي تداعب متابعيها: امسكو الحصان
Time منذ 20 دقيقة Views 391
"الخطوط الجوية" تستعد لأطول رحلة جوية لمدة 42 ساعة بلا مبيت لأول مرة
"الخطوط الجوية" تستعد لأطول رحلة جوية لمدة 42 ساعة بلا مبيت لأول مرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1867
بالفيديو.. "التجارة" تكشف آلية الرقابة على الأسعار في المملكة
بالفيديو.. "التجارة" تكشف آلية الرقابة على الأسعار في المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1335
سعود الصرامي: اعتذار المولد تعزيز للمنافسة الشريفة
سعود الصرامي: اعتذار المولد تعزيز للمنافسة الشريفة
Time منذ 27 دقيقة Views 1539
صحة الجوف تكشف ملابسات الإصابات الجديدة بكورونا في القريات
صحة الجوف تكشف ملابسات الإصابات الجديدة بكورونا في القريات
Time منذ 37 دقيقة Views 1711
بالفيديو.. "الصحة" توضح موقف الأطفال من الحصول على التطعيمات خلال الفترة الراهنة
بالفيديو.. "الصحة" توضح موقف الأطفال من الحصول على التطعيمات خلال الفترة الراهنة
Time منذ 42 دقيقة Views 1740