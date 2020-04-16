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بالفيديو.. "التجارة" تكشف آلية الرقابة على الأسعار في المملكة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1335
بالفيديو.. "التجارة" تكشف آلية الرقابة على الأسعار في المملكة

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الناتج الوطني من البيض ضخم جدًا، في إطار افتعال أزمة تدعي نقص البيض في الأسواق التجارية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إلى أنه منذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض، ولكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة .

وأضاف أن هناك " استمرار في وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة ولله الحمد، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات للسوق المحلي من دول جديدة " .

وأكد أن آلية الرقابة على الأسعار تتم عبر نظام إلكتروني للرقابة على أكثر من 116 سلعة، إذ يرصد خط سير وسعر السلعة، ويتم تحليل مبلغها ومقارنتها بالمناطق المختلفة في المملكة ودول الجوار، وكذلك المتغيرات التي طرحت عليها على المستوى العالمي، وبالتالي معرفة هل هناك مغالاة في سعرها أم لا.

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أحدث التعليقات

العدناني
كل اللي سمعناه غوبغو لبغبو ورا بعض
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته

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