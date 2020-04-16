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الأعداد السابقة للصحيفة

ناهد السباعي تداعب متابعيها: امسكو الحصان

Time منذ 19 دقيقة
Views 386
ناهد السباعي تداعب متابعيها: امسكو الحصان
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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته
ام باسل
الله يهديك إلى رشدك ،وإذا أحب الله عبد ابتلاه ليرده إلى رشده ويترك مايغضب الله

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