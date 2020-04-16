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تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
2830
7
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ،ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 6380 حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 59 حالة ، و4 حالات وفاة -رحمهم الله - .
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أحدث التعليقات
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته
ام باسل
الله يهديك إلى رشدك ،وإذا أحب الله عبد ابتلاه ليرده إلى رشده ويترك مايغضب الله
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