الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ،ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 6380 حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 59 حالة ، و4 حالات وفاة -رحمهم الله - .