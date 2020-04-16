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الأعداد السابقة للصحيفة

آل الشيخ يتوعد غير المصرح لهن بالدعوة بالعرض على النيابة العامة

Time منذ 56 دقيقة
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آل الشيخ يتوعد غير المصرح لهن بالدعوة بالعرض على النيابة العامة

الرياض (صدى):
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ بان الوزارة تتابع بعض النساء اللاتي يمارسن إلقاء المحاضرات والندوات الدينية دون تصريح مؤكدا بان مصيرهم النيابة مردفا بأنه لن يسمح بالدعوة لمن ليس أهلا لها.

وتابع آل الشيخ بأن أشر الناس الذين يريدون تسييس الدين، واستغلال عواطف الناس، ولقد بلينا في فترة من الزمن ببعض دعاة السوء والشر الذين أرادوا أن يجروا بلادنا المباركة لتكون مثل بعض البلدان، لكن بفضل القيادة الحكيمة والعلماء حيث استشعروا الخطر وحذروا الناس.

وحذر الوزير ممن وصفهم بـ”الذين يشوهون الدين من خلال الإساءة للناس وتضليلهم وجعل الدنيا أمامهم سوداء، ومحاولة التصيد على العلماء والمسؤولين للتشويش على أفكار الناس، داعيا إلى التمسك بالمنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف، والتثبت من الأخبار والحذر من ترويج الشائعات، وأخذ العلم من مصادره الصحيحة الموثوقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته
ام باسل
الله يهديك إلى رشدك ،وإذا أحب الله عبد ابتلاه ليرده إلى رشده ويترك مايغضب الله

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