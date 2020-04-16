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ضبط كميات من عبوات تعقيم مغشوشة في جدة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1226
Comment 1
ضبط كميات من عبوات تعقيم مغشوشة في جدة

جدة (صدى):
تمكنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة من ضبط عبوات من منتجات تعقيم مغشوشة في جدة .

وكانت "الغذاء والدواء " قد حذرت من هذه المنتجات سابقاً ، وتمت مصادرتها لإستكمال الإجراءت النظامية .

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أحدث التعليقات

أبو محسن
الله الحافظ والرحيم بعباده
ابو محمد
جزاكم الله خير ..
مطر الاسود
رغم ان بعض الرجال يسرهم هذا الطرح ويسوء زوجاتهم الا ان ماتقويلنه هو تجاوز لشرع الله ودعوة للرذيلة والبغاء والعياذ بالله قبحكم الله وابعد داركم ورد كيدكم ومن تمثلون في نحوركم
ابو محمد
اللهم ارفع عنا البلاء ، يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..

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