ضبط كميات من عبوات تعقيم مغشوشة في جدة

جدة (صدى):

تمكنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة من ضبط عبوات من منتجات تعقيم مغشوشة في جدة .

وكانت "الغذاء والدواء " قد حذرت من هذه المنتجات سابقاً ، وتمت مصادرتها لإستكمال الإجراءت النظامية .