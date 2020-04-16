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«البيئة» : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

Time منذ ساعة
Views 1506
«البيئة» : إيداع أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن

محمد السعران (صدى):
أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (1366) وتاريخ 7/1/1440هـ، المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية التي يُشرف عليها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ويرأس مجالس إدارتها، والتنسيق مع وزارة المالية في حال الحاجة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم يعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، و صيصان اللاحم والأمهات و صوص البياض.

وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير يجب قتله وخصوصا انه صاحب سوابق
زائر
عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕مناسبة ( ة ) وليس مناسبت
ابو عمار
وعن حق الزوجة أن تفعل ذلك أيضا ؟ هذا كان سؤال موجهه لها وقد اجابت بالنفي . قالت لا انا مع حق الرجل لكن الزوجه غالبا لا تفعل ذلك وتحب أن تكون لرجل واحد . في الزمن الماضي كان عند الرجل محموعه من الجواري وهن ملك يمين وله حق معاشرتهن واما بعد منع امتلاك الجواري اضطر بعض الرجال الذين لا يستطيعون الجمع بين الزوجات الى عمل علاقات محرمه ولكن اليوم لا اتصور ان الرجل مضطر الى فعل الحرام وبامكانه الزواج مسيار وهذا يكفي وممكن ان يتزوج مسيار بثلاث نساء غير زوجته
ام باسل
الله يهديك إلى رشدك ،وإذا أحب الله عبد ابتلاه ليرده إلى رشده ويترك مايغضب الله

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