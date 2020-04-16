مزايا وسعر هاتف HUAWEI P40 Pro في المملكة

ويباع الهاتف بسعر 3.499 ريال، مع ضمان لمدة 6 أشهر يتيح استبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة فقط.
وإليك أبرز مواصفاته ومميزاته :
-مزود بمتجر HUAWEI AppGallery ، والذى يعد من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم.
- يعمل ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة
-مزود بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow.
- اكتسب حواف رفيعة وزوايا مستديرة تتسم بالانسيابية مما تتيح للمستخدمين مَسكًا مريحًا
- المعالج يدعم شبكات الجيل الثاني/ الجيل الثالث/ الجيل الرابع والجيل الخامس
- يوفر بطاقات الشرائح المدمجة
-مزود بأكبر مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية على الإطلاق
-تسمح الكاميرا بالعدسة السنيمائية Ultra-Wide Cine بتصوير مقاطع فيديو بفواصل زمنية بدقة 4K UHD