مزايا وسعر هاتف HUAWEI P40 Pro في المملكة

أميرة خالد (صدى):

أصبح هاتف HUAWEI P40 Pro متوافر الآن داخل المملكة، وذلك باللونين الأسود والفضي.

ويباع الهاتف بسعر 3.499 ريال، مع ضمان لمدة 6 أشهر يتيح استبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة فقط.

وإليك أبرز مواصفاته ومميزاته :

-مزود بمتجر HUAWEI AppGallery ، والذى يعد من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم.

- يعمل ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة

-مزود بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow.

- اكتسب حواف رفيعة وزوايا مستديرة تتسم بالانسيابية مما تتيح للمستخدمين مَسكًا مريحًا

- المعالج يدعم شبكات الجيل الثاني/ الجيل الثالث/ الجيل الرابع والجيل الخامس

- يوفر بطاقات الشرائح المدمجة

-مزود بأكبر مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية على الإطلاق

-تسمح الكاميرا بالعدسة السنيمائية Ultra-Wide Cine بتصوير مقاطع فيديو بفواصل زمنية بدقة 4K UHD