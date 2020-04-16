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الأعداد السابقة للصحيفة

مزايا وسعر هاتف HUAWEI P40 Pro في المملكة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1518
Comment 2
مزايا وسعر هاتف HUAWEI P40 Pro في المملكة

أميرة خالد (صدى):
أصبح هاتف HUAWEI P40 Pro متوافر الآن داخل المملكة، وذلك باللونين الأسود والفضي.

ويباع الهاتف بسعر 3.499 ريال، مع ضمان لمدة 6 أشهر يتيح استبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة فقط.

وإليك أبرز مواصفاته ومميزاته :

-مزود بمتجر HUAWEI AppGallery ، والذى يعد من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم.

- يعمل ببطارية كبيرة بسعة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة

-مزود بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow.

- اكتسب حواف رفيعة وزوايا مستديرة تتسم بالانسيابية مما تتيح للمستخدمين مَسكًا مريحًا

- المعالج يدعم شبكات الجيل الثاني/ الجيل الثالث/ الجيل الرابع والجيل الخامس

- يوفر بطاقات الشرائح المدمجة

-مزود بأكبر مستشعرات كاميرا الهواتف الذكية على الإطلاق

-تسمح الكاميرا بالعدسة السنيمائية Ultra-Wide Cine بتصوير مقاطع فيديو بفواصل زمنية بدقة 4K UHD

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أحدث التعليقات

أبو محسن
الله الحافظ والرحيم بعباده
ابو محمد
جزاكم الله خير ..
مطر الاسود
رغم ان بعض الرجال يسرهم هذا الطرح ويسوء زوجاتهم الا ان ماتقويلنه هو تجاوز لشرع الله ودعوة للرذيلة والبغاء والعياذ بالله قبحكم الله وابعد داركم ورد كيدكم ومن تمثلون في نحوركم
ابو محمد
اللهم ارفع عنا البلاء ، يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..

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