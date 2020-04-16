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بيان هام من "الغذاء والدواء" لشركات الأجهزة الطبية ومقدمي الرعاية الصحية

Time منذ ساعة
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بيان هام من "الغذاء والدواء" لشركات الأجهزة الطبية ومقدمي الرعاية الصحية

الرياض (صدى):
دعتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء المهتمين ومن لديه الإمكانيات لتطوير أو تصنيع الأجهزة والمنتجات الطبية إلى التواصل معها، وذلك للحصول على المتطلبات والمواصفات اللازمة لإجازة الأجهزة ، وما يتعلق بإذن التسويق، ولتجاوز أي تحديات أو عوائق تواجههم.

وشددتْ الهيئة على ضرورة التزام مطوري ومصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية بالمتطلبات الفنية والرقابية الخاصة بها والحصول على موافقتها مسبقاً، وذلك لضمان استيفاء اشتراطات السلامة والكفاءة.

وأوضحت الهيئة بأن المتطلبات الفنية والرقابية لتصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية تتضمن معايير فنية تشمل: بيانات الجهاز المراد تصنيعه، ومعلومات التصنيع والتصميم، وتطبيق نظام إدارة الجودة للمصنع (ISO 13485:2016)، واستيفاء المبادئ الأساسية للسلامة والاداء، وتحليل المخاطر: المنافع وإدارة المخاطر، ومطابقة المواصفات ذات العلاقة : اللوائح الوطنية، وبيانات التحقق والتأكد من المنتج، التي تشمل التقييم الاكلينيكي والتوافق الحيوي، إضافة إلى خطة التيقظ ومراقبة ما بعد التسويق، أما بشأن الاختبارات اللازمة لتصنيع الاجهزة والمنتجات الطبية، فيلزم اجراؤها في مختبرات معتمدة وتقديم كافة التقارير والشهادات للهيئة. ويمكن الاطلاع على الادلة الإرشادية والمواصفات ذات العلاقة بالمنتج المراد تصنيعه والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعن طرق التواصل حول ذلك؛ أكدت الهيئة بأنّه يمكن للمهتمين بما فيهم مقدمي الرعاية الصحية والشركات والباحثين وأفراد المجتمع التواصل مع الهيئة للحصول على الدعم حول المتطلبات والمواصفات من خلال قسم اللوائح والمواصفات بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية عبر البريد الالكتروني ([email protected])، وكذلك في مرحلة التسجيل والحصول على إذن بالتسويق عبر التواصل مع قسم دعم تسجيل المنتجات (هنا) أو التواصل معها عن طريق مركز الاتصال 19999.

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أحدث التعليقات

أبو محسن
الله الحافظ والرحيم بعباده
ابو محمد
جزاكم الله خير ..
مطر الاسود
رغم ان بعض الرجال يسرهم هذا الطرح ويسوء زوجاتهم الا ان ماتقويلنه هو تجاوز لشرع الله ودعوة للرذيلة والبغاء والعياذ بالله قبحكم الله وابعد داركم ورد كيدكم ومن تمثلون في نحوركم
ابو محمد
اللهم ارفع عنا البلاء ، يارب ياكريم .. آمين ..
ابو محمد
الله يشفيه ويعافيه .. آمين ..

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