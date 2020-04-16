مشروبات مفيدة للشعر والبشرة

أميرة خالد (صدى):

أكد أطباء متخصصون في التغذية العلاجية على أهمية تناول بعض المشروبات المفيدة للشعر والحفاظ على نضارة البشرة.

وعدد الأطباء أمثلة على هذه المشروبات، ومنها الشاي الأخضر، الذى يساعد على مكافحة الشيخوخة، لاحتواءة على مضادات للأكسدة.

ونصح الأطباء بضرورة تناول الشاي قبل تناول الطعام بساعات حتى لا تتداخل العناصر الغذائية مع بعضها البعض، وتمنع استفادة الجسم من إحدها.

ويعد مشروب الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها من الحمضيات من المشروبات التى تساعد أيضا في مد الجسم بعناصر غذائية مفيدة للبشرة والشعر.

وبجانب هذه المشروبات، نصح الأطباء بتناول الماء بكميات كافية خلال اليوم، مؤكدين أهميتها في الحفاظ على نضارة البشرة وتخليص الجسم من السموم، من خلال تعزيز عمل الكلى والكبد.