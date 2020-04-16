نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

غرامة مليون ريال وسجن 15 عام لكافة أشكال الإتجار بالأشخاص

Time منذ ساعة
Views 1707
Comment 3
غرامة مليون ريال وسجن 15 عام لكافة أشكال الإتجار بالأشخاص

فهد القزيز (صدى):
تعد جرائم الإتجار بالأشخاص من أكثر الجرائم التي وقفت لها المملكة بحزم بما يحمي المجتمع من كافة شكاله مهما كانت صفة مرتكب الجريمة .

ووفقاً للعقوبة النظامية لجرائم الإتجار بالبشر في المملكة ، فإن الجاني يُعاقب بالسجن لمدة 15 سنة أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، كما يجوز للمحكمة الجزائية مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات التي قد تكون استعملت في الجريمة .

وتشكل جرائم الإتجار بالبشر إكراه المجني عليه أو الإحتيال عليه أو خداعه أو استغلال وظيفته أو ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو عطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر ، أو إساءة استعمال السلطة .

وغالباً ما يسعى الجاني للإتجار بالأعضاء البشرية ، أو التسول بالمجني عليه ، أو الإعتداء الجنسي أو الخدمة قسراً والإسترقاق .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلاً هيبته على قدره كان اخذله معطف وتلفع به والى منشفه
العدناني
كلهم مهايطين وصاحب المسدس غشيم ومسدسه يعلق كذا مرة وهو غبي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
كلاً هيبته على قدره كان اخذله معطف وتلثع به والى منشفه
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
سبحان الله رنيه تتبع لمكه 🤔🤔🤔 اول مره ادري

أخر الأخبار

بالفيديو.. مدير الكرة بالإتحاد: أتمنى إنهاء الدوري وتتويج المتصدر باللقب
بالفيديو.. مدير الكرة بالإتحاد: أتمنى إنهاء الدوري وتتويج المتصدر باللقب
Time منذ 59 ثانية Views 1025
نهى نبيل تثير الشكوك حول تخليها عن جنسيتها
نهى نبيل تثير الشكوك حول تخليها عن جنسيتها
Time منذ دقيقتين Views 133
رجل يضرب زوجته حتى الموت بعد إصابته بالفيروس!
رجل يضرب زوجته حتى الموت بعد إصابته بالفيروس!
Time منذ 11 دقيقة Views 618
مشروبات مفيدة للشعر والبشرة
مشروبات مفيدة للشعر والبشرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1240
كورونا تدفع راكب لفضح شركة طيران
كورونا تدفع راكب لفضح شركة طيران
Time منذ 20 دقيقة Views 380
طريقة إصدار «الأمهات» سجل الأسرة عبر «أبشر»
طريقة إصدار «الأمهات» سجل الأسرة عبر «أبشر»
Time منذ 22 دقيقة Views 1417
الحصيني: اليوم أول أيام نوء الذراعين
الحصيني: اليوم أول أيام نوء الذراعين
Time منذ 30 دقيقة Views 1582
حقيقة إصابة متعافي كورونا بالعقم
حقيقة إصابة متعافي كورونا بالعقم
Time منذ 34 دقيقة Views 1441
منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف
منشآت القطاع الخاص تسجل 40 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة دعم التوظيف
Time منذ 36 دقيقة Views 1413
بالصور.. الإطاحة بأكبر تاجر "شمة" بالطائف
بالصور.. الإطاحة بأكبر تاجر "شمة" بالطائف
Time منذ 51 دقيقة Views 2210