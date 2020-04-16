بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق في عمارة سكنية بمكة ‏

بدر الحارثي (صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على حريق بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار ويخلي قاطنيها بحي العزيزية.

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً الساعة : (07:21) من يوم الخميس ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ يفيد عن وجود حريق بعمارة بحي العزيزية.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

.وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار وكان الحريق في بلكون بالدور الأول امتد لجزء من الدور الثاني حيث تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء جميع قاطني المبنى وعددهم ٣٥ من جنسية آسيوية باستخدام سيارة السلالم واخماد الحريق.

ولم ينتج عن الحادث اي إصابات ولله الحمد وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لمعرفة الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.

واهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.