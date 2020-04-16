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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مهزلة في إيران بعد ترويج الحرس الثوري لجهاز "مستعان" للكشف عن الفيروس

Time منذ 48 دقيقة
Views 1680
Comment 1
بالفيديو.. مهزلة في إيران بعد ترويج الحرس الثوري لجهاز "مستعان" للكشف عن الفيروس

ماجد القزيز (صدى):
يواصل النظام الإيراني محاولات الترويج لإنجازاته الوهمية في مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد .

ووثق مقطع فيديو بدء استخدام الحرس الثوري الإيراني " لجهاز يسمى " مستعان " مرفق معه جزء هوائي كالغطاء يدعي به الكشف عن فيروس كورونا من مسافة 100 متر على الإيرانيين .

والمثير للدهشة أنه بعد إستخدام هذا الجهاز على الشخص يقول له : إمّا انك مصاب حديثاً بفيروس كورونا أو في نهاية مرضك من الكورونا .. ليؤكد المهزلة التي يرتكبها بحق الإيرانيين .

والأدهى من ذلك أن وزارة الصحة الإيرانية لا تستطيع الإعتراض على هذا الجهاز لأنه من إنتاج الحرس الثوري مما يهدد يمزيد من الإصابات .

الجدير بالذكر أن عدد إصابات الفيروس في إيران بلغ حوالي 76 ألف و400 حالة مؤكدة ، فيما بلغ عدد الوفيات 4.777 شخص .

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أحدث التعليقات

عوافي
ولا فيها من الحلا شعره ...
نبيل
طيب الا متى ونحن نصبر عليهم قبل كم يوم ماسكين مصاري يبعون حليب اطفال و ادوية منتهية الصلاحية وقبلها الخباز الى يتفل في الخبز وغيرهم كثير الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ابو محمد
على بلد المحبوب وديني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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