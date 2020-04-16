نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

أميرة خالد (صدى):

كشف الأطباء الطريقه الأفضل لحماية السيده الحامل من الاصابه بالفيروس الوبائي، حيث انها اكثر عرضه للاصابه بالعدوى.

ولفت الأطباء بأنه الي الان لم يثبت هل ينتقل الفيروس من الأم إلى الجنين، متابعين بأن "المرأة الحامل معرضة للإصابة بالعدوى، إذ أنه تجري وقت الحمل عملية إعادة ضبط مناعتها"، مشيراً إلى أن "وقايتها الفيسيولوجية تنخفض في تلك الفترة أيضاً، ولذلك يوجد خطر لإصابة المرأة الحامل

وتابع الأطباء بأن على المرأة الحامل للالتزام "بنظام العزلة الذاتية، إذ أن الإقامة في المستشفى تشكل أيضا خطورة على صحتها، وفي حال اكتشاف المرأة أعراض مرض التنفس لديها ينبغي استدعاء الطبيب إلى منزلها، مع العلم أن العلاج الذاتي يمنع منعا باتاً وقت الحمل".