أمريكا تحقق في خروج الفيروس القاتل من معمل ووهان

واشنطن (صدى):

بينما لا يزال مصدر الفيروس التاجي " كورونا " غامضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

وكشفت تقارير أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسأل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه على علم بتلك التقارير، قائلا: " نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

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