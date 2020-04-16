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أمريكا تحقق في خروج الفيروس القاتل من معمل ووهان

Time منذ ساعتين
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أمريكا تحقق في خروج الفيروس القاتل من معمل ووهان

واشنطن (صدى):
بينما لا يزال مصدر الفيروس التاجي " كورونا " غامضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

وكشفت تقارير أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسأل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه على علم بتلك التقارير، قائلا: " نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

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أحدث التعليقات

عبدالله
الصورة الاخيره حقت كيم كارديشان وما عمرها ارتبطت بكريستيانو
طائر في الهواء زائر
باب جاك منه ريح سده واستريح اذا ملامسة الاسطح تنقل الفيروسات اش عرفني بعمال النقل من موقع الى اخر وش وضعهم اركب جهاز تحلية بالبيت مايكلف ٢٠٠٠ريال وانتهينا.
مجهول
ارفع بيديك ورجليك الخلا يا شيميل شايف وجهك كيف صاير روح عدل وجهك
احمد
شكلنا نسير على خطى مايحدث بمصر الحل بسيط جدا
احمد
اشك انهم وافدين ... هذولا من سلقنا لابارك الله فيهم

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