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الأعداد السابقة للصحيفة

" سعاد الشمري " في مأزق بسبب تغريدات قديمة مسيئة للوطن

Time منذ 5 ساعات
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" سعاد الشمري " في مأزق بسبب تغريدات قديمة مسيئة للوطن

الرياض (صدى):
وضعت الناشطة سعاد الشمري نفسها في مأزق، بعدما انتقدت اسلوب نبش التغريدات القديمة المسيئة لبعض الشخصيات المعروفة، ليقوم النشطاء بعد ذلك بنبش تغريدات قديمة لها.

وتصدر وسم " كفي عن النباح يا سعاد " قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بعد تداول فيديوهات وتصريحات سابقة للشمري اعتبروها مسيئة.

ومن ضمن الفديوهات القديمة التي ظهرت فيها الشمري، كانت تقول: " أنا لا أنتمي لأي مذهب أنا قرآنية ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة " وفي مقطع آخر تقول: " لو طولت في رعي الغنم كان ممكن أكون نبية، أنا أعتقد نفسي من الآن رسول للسلام ورسول للحرية " .

ومن جانبه هاجم الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، الشمري قائلا: " تتهمين الآخرين أنهم عملاء لدول معادية و أنت التي تستخدمين نفس اسلوب قناة الجزيرة في التحريض منذ مبطي " .

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أحدث التعليقات

abdul
بالنسبة لسؤال غيييور ١٢ فرد كل ثانية، 7452 كل يوم. في هذه الايام 7755. بالمقابل في السعودية 316 وفيات كل يوم. يمكنك متابعة ذالك عن السعودية وعن كل بلد في العالم علي إنْدَكْسْ مَنْدِي دات كام.
وافي
حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب بأفساد البلاد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
رحمه الله وغفر له
ابو عمار
طيب

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