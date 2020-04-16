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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الزعاق يعلن عن موعد رؤية " نجوم الظهر "

Time منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. الزعاق يعلن عن موعد رؤية " نجوم الظهر "

الرياض (صدى):
كشف محلل الطقس الدكتور خالد الزعاق، معلومات عن " نجوم الظهر " ، قائلا: " أهلنا الأولين الله يرحمهم، يصفون قوة نظر الشخص يقولون فلان يشوف نجوم الظهر، وأمهاتنا يهددونا يقولوا والله لأوريك نجوم الظهر " .

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن نجوم الظهر هي عبارة عن أجرام سماوية، لافتا: " هي كوكب الزهرة والمشتري، هما يتشافوا من الظهر، لكن ما يشوفهن إلا الشخص الحاذق اللي يعرف أماكنهم من الشمس " .

وأبان الزعاق: " كوكب الزهرة، إذا غابت الشمس نشوفه فوقها، واليوم سيكون كوكب الزهرة مقارناً لنجمة مهمة وهي نجمة الدبران، وخلال هذه الأيام نشاهد نجمة واضحة بعد مغيب الشمس بالجهة الشمالية الغربية هذه هي الزهرة، وتسمى عند البعض بالسراية " .

وأشار إلى أن البعض يسمونها بـ " الجهمة " ، مضيفا: " الأولون يقولون يلا يلا كلوا عشاءكم لا تيجي الجهمة تأكله عنكم، وطوال هذه الأيام نشاهد كوكب الزهرة، لأنه أوضح نجم موجود الآن " .

وأوضح الزعاق أنه لا زال يمكن رؤية الثريا حتى الآن، مبينا أنها ستغيب في أول شهر رمضان.

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أحدث التعليقات

وافي
حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب بأفساد البلاد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
رحمه الله وغفر له
ابو عمار
طيب
ابو عمار
تعشقتها شمطاء شاب وليدها**** وللناس فيما يعشقون مذاهب ***** لها جسم برغوث وساقا بعوضة**** ووجه كوجه القرد بل هو أقبح اذا عاين الشيطان صورة وجهها**** تعوذ منها حين يمسي ويصبح لها منظر كالنار تحسب أنها اذا**** ضحكت في أوجه الناس تلفح

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