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الأعداد السابقة للصحيفة

أمن الدولة: وفاة مطلوب وإصابة اثنين من رجال الأمن بتبوك

Time منذ يوم
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Comment 17
أمن الدولة: وفاة مطلوب وإصابة اثنين من رجال الأمن بتبوك

محمود البلوي (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه في صباح يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة، وبتفتيش الموقع ضبط بداخله الآتي:

1 - رشاش.

2 – مسدس.

3 - بندقية.

4 ـ ساكتون هوائية.

5 - عدد ( 33 ) طلقة رشاش حية.

6 - عدد ( 12 ) طلقة بندقية حية.

7 - صندوق بداخله عدد ( 13 ) زجاجة حارقة.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

...
ماتلاحظون في الصوره الاصابه في العين اليمنى وفي الفيديو في العين اليسرى.. اتوقع ان الموضوع مفبركه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هذا الطبيب فخر للوطن ولكل عربي و مسلم بارك الله فيه وجزاه الله خير ... ان شاء الله تقوم الفتاه بالسلامه والصحه
زائر
اجدادنا كانوا لاحفل ولاغيره يمكن ذبيحه عشاء ويمكن لا وامورهم طيبه والدنيا ماشيه اهم شي راحة البال
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
موفقين🤲

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