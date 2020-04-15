بعد استغاثته.. المواطن المصاب بالسرطان يعود إلى المملكة على نفقة الحكومة

حسين العلي (صدى):

بعد أن ناشد مواطن مصاب بمرض سرطان الدم الحاد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالتدخل بعد رفض مدينة الملك عبد الله بمكة حجز سرير له لكي يتمكن من إتمام إجراءات العودة بعد توصية الأطباء في نيويروك نظراً للظروف الحالية من تفشي الوباء هناك .

مدت المملكة يد العون كما تفعل دائما مع أبنائها، وعاد المواطن إلى أرض المملكة على نفقة الحكومة.

وقد بعث رسالة مضمونها الأتي:

الحمد لله أننا عدنا إلى أرض الوطن على نفقة حكومتنا الرشيدة الله يعزها ولا يعز عليها ورحلتنا كانت من نيويورك إلى مطار جدة والآن نحن في الفندق في جدة وعلى نفقة حكومتنا حفظها الله، ونحب أن نشكر القيادة المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأقدم شكري لموظفي السفارة السعودية والقنصلية في واشنطن على حسن استقبالهم للمريض في مطار جون آفكنيدي الدولي وترتيب أمور المسافر حتى صالة المغادرة، ولا ننسى الشكر لوزارة الخارجية ومنسوبيها.

وفي الأخير نشكر الأخ الغالي والإعلامي (حسين العلي) وأيضا نشكر صحيفة صدى ومنسوبيها

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