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الأعداد السابقة للصحيفة

إدواردو يكشف عن أصعب لحظة في مشواره مع الهلال 

Time منذ ساعة
Views 1368
إدواردو يكشف عن أصعب لحظة في مشواره مع الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قال لاعب فريق الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، والهداف التاريخي لأجانب النادي، إن إصابته بالرباط الصليبي عام 2017، هي أًصعب لحظاته في مشواره مع الفريق.

وأوضح إدواردو أنه غاب بسبب تلك الإصابة لمدة سبعة أشهر عن الملاعب، مبينا أن فترة تولي الأرجنتيني رامون دياز الإشراف الفني على الفريق، كانت الأبرز والأكثر تميزًا.

وأوضح أن الهلال تمكن تحت قيادة دياز من تحقيق لقب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الذي لم يظفر به الهلال منذ سنوات، إلى جانب تحقيقه أشياء مهمة للغاية على حد وصفه.

وأرجع إدواردو عدم حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا 2017 مع دياز، إلى غياب التوفيق عن الفريق خلال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، وقال إن الفريق أضاع بعض الفرص التي كانت ستنهي النتيجة لصالحه.

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أحدث التعليقات

زائر
بيعطونها بطل الشتاء هههههههههههههه
نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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