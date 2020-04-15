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بالفيديو.. مواطن:" هذا ليس منع تجول ولكن استراحة بين أهلنا وأولادنا "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1577
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بالفيديو.. مواطن:" هذا ليس منع تجول ولكن استراحة بين أهلنا وأولادنا "

عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو مواطن يشيد بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة الجمبع ومنها منع التجول.

وقال المواطن في المقطع المتداول:" هذا ليس منع تجول هذه استراحة بين أهلنا وأولادنا، والدواء يصل إلى بيتنا، ونحن في نعمة ونعيم أكثر من غيرنا ".

وأضاف المواطن:" ملتزمون بمنع التجول، ربنا ينصر المملكة، ونحن أحسن من غيرنا ".

وكانت وزارة الداخلية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية:" إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين الموافق 23 مارس، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظراً للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

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