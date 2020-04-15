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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الزعاق يعلن عن موعد رؤية " نجوم الظهر "

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الزعاق يعلن عن موعد رؤية " نجوم الظهر "

الرياض (صدى):
كشف محلل الطقس الدكتور خالد الزعاق، معلومات عن " نجوم الظهر " ، قائلا: " أهلنا الأولين الله يرحمهم، يصفون قوة نظر الشخص يقولون فلان يشوف نجوم الظهر، وأمهاتنا يهددونا يقولوا والله لأوريك نجوم الظهر " .

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن نجوم الظهر هي عبارة عن أجرام سماوية، لافتا: " هي كوكب الزهرة والمشتري، هما يتشافوا من الظهر، لكن ما يشوفهن إلا الشخص الحاذق اللي يعرف أماكنهم من الشمس " .

وأبان الزعاق: " كوكب الزهرة، إذا غابت الشمس نشوفه فوقها، واليوم سيكون كوكب الزهرة مقارناً لنجمة مهمة وهي نجمة الدبران، وخلال هذه الأيام نشاهد نجمة واضحة بعد مغيب الشمس بالجهة الشمالية الغربية هذه هي الزهرة، وتسمى عند البعض بالسراية " .

وأشار إلى أن البعض يسمونها بـ " الجهمة " ، مضيفا: " الأولون يقولون يلا يلا كلوا عشاءكم لا تيجي الجهمة تأكله عنكم، وطوال هذه الأيام نشاهد كوكب الزهرة، لأنه أوضح نجم موجود الآن " .

وأوضح الزعاق أنه لا زال يمكن رؤية الثريا حتى الآن، مبينا أنها ستغيب في أول شهر رمضان.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

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