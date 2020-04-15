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تركيا ترسل أجهزة تنفس صناعي غير صالحة لمساعدة أسبانيا

Time منذ ساعة
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تركيا ترسل أجهزة تنفس صناعي غير صالحة لمساعدة أسبانيا

أنقرة (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن أجهزة التنفس القادمة من تركيا غير صالحة لوحدة العناية المركزة، ولا للعلاج التنفسي طويل الأمد.

وذكرت التقارير أن المشترين الإسبان اكتشفوا أنها قديمة ورديئة الصنع، إذ يُقدّر عمرها بثلاثين عامًا وفقًا لأحد الأطباء.

وأضافت أن أجهزة التنفس الـ150، التي اشترتها حكومة كاستيّا لامنتشا لمواجهة فيروس كورونا والتي طال انتظارها، إلى كابوس؛ بعد أن كانت محجوزةً في تركيا، الآن يقول أطباء التخدير في المنطقة إن هذه المعدات سيئة.

ويذكر أن أسبانيا قد تسلمت قبل نحو أسبوع 150 جهازًا للتنفس كانت قد اشترتها حكومة المنطقة من تركيا قبل ذلك بأكثر من 20 يومًا، وأمام دهشة العالم، قررت الحكومة التركية الاستيلاء عليها رغم أنها مدفوعة الثمن مسبقًا. وما أن رُفع الحظر عن المشتريات بفضل التدخل الدبلوماسي أرسل الأتراك بضاعة فاسدة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

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