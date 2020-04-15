بنك التنمية الاجتماعية يعفي عدد كبير من المقترضين

علي القحطاني (صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن إعفاء عدد كبير من المقترضين من الفئات الأشد حاجة، إذ بلغ عددهم 39 ألف مقترض.

ويمكن التأكد من ذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك، علما بأنه تم إرسال رسائل لمن صدرت لهم الموافقة.