تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بنك التنمية الاجتماعية يعفي عدد كبير من المقترضين
منذ ساعة
2938
3
علي القحطاني (صدى):
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن إعفاء عدد كبير من المقترضين من الفئات الأشد حاجة، إذ بلغ عددهم 39 ألف مقترض.
ويمكن التأكد من ذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك، علما بأنه تم إرسال رسائل لمن صدرت لهم الموافقة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا
أخر الأخبار
بالفيديو..شخص يزور تصاريح التنقل في فترة المنع مقابل 3 آلاف للتصريح
منذ 7 دقائق
1302
النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما
منذ 20 دقيقة
1433
بعد استغاثته.. المواطن المصاب بالسرطان يعود إلى المملكة على نفقة الحكومة
منذ 22 دقيقة
1289
عبدالمحسن الجحلان : في الهلال جوميز قائد غير متوج
منذ 28 دقيقة
166
علي كميخ : الملاعب الصناعية كنا نعاني بعد اللعب عليها من الجروح
منذ 29 دقيقة
143
حبس إعلامي إماراتي لإثارته النعرات بين الجاليات
منذ 32 دقيقة
359
صورة تاريخية للاستعداد الخاص بنقل المصابين بالإنفلونزا الإسبانية
منذ 38 دقيقة
1409
بالفيديو.. مواطن:" هذا ليس منع تجول ولكن استراحة بين أهلنا وأولادنا "
منذ 47 دقيقة
1572
ثلث طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مصابون بكورونا
منذ 55 دقيقة
1443
إنذار لإصحاب السيارات التالفة والورش والمحلات بالصناعية بمحايل
منذ ساعة
1531