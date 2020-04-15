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مميزات خيالية وتصميم فريد لهاتف آيفون SE

Time منذ ساعة
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مميزات خيالية وتصميم فريد لهاتف آيفون SE

واشنطن (صدى):
قررت شركة آبل إيقاف خط إنتاج هاتفيها آيفون 8 وآيفون 8 Plus هذا الصباح، حيث رافق هذه الخطوة، الكشف عن هاتف آبل الجديد آيفون SE.

ومن المتوقع أن يحل الهاتف الجديد آيفون SE مكان آيفون 8، ولكن لا يوجد بديل للآيفون 8 Plus حتى الآن، مما يجعل آيفون SE في الأساس الجيل الخامس من نفس الطراز الملغي، والمتوقع طرحه بالألوان الأسود والأبيض والأحمر.

وتميز جهاز آيفون SE الجديد بشاشة مقاس 4.7 بوصة وتصميم مطابق تقريبًا لجهاز آيفون 8، وهناك إطارات على طول الجزء العلوي والسفلي، بالإضافة إلى زر الشاشة الرئيسية، ودعمت الوصول إلى التطبيقات عن طريقTouch ID بدلًا من Face ID.

وتميز أيضًا آيفون SE بشحن لاسلكي، ويأتي بنفس معالج A13 Bionic الموجود في آيفون 11 وآيفون 11 Pro، إلى جانب دعمه Wi-Fi 6 وبسرعة نقل بيانات بتقنية غيغابايت من فئة LTE.

وبلغ سعر الهاتف الجديد سيبلغ 399 دولارًا، وهو أرخص بـ 50 دولارًا من آيفون 8 الذي يحل محله. كما يأتي طراز أخر من آيفون SE أيضًا بإمكانية تخزين إلى 128 غيغابايت مقابل 449 دولارًا أو 256 غيغابايت مقابل 549 دولارًا.

 

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

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