وكالة المسجد النبوي تحسم الجدل حول خدمة الإفطار خلال شهر رمضان

المدينة المنورة (صدى):

قررت وكالة المسجد النبوي إيقاف خدمة الإفطار خلال شهر رمضان لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة عبر رسالة نصية: " أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ احترازيًّا، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا " .

يذكر أن المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

وكانت وزارة الصحة دعت جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.