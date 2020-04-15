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الأعداد السابقة للصحيفة

وكالة المسجد النبوي تحسم الجدل حول خدمة الإفطار خلال شهر رمضان

Time منذ ساعتين
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وكالة المسجد النبوي تحسم الجدل حول خدمة الإفطار خلال شهر رمضان

المدينة المنورة (صدى):
قررت وكالة المسجد النبوي إيقاف خدمة الإفطار خلال شهر رمضان لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة عبر رسالة نصية: " أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، فإننا إذ ندرك حرصكم وحبكم لعمل الخير في شهر الخير، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ احترازيًّا، في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا " .

يذكر أن المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

وكانت وزارة الصحة دعت جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

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