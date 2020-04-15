نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث أمن الدولة يوضح ماحدث للمطلوب عبدالرحيم الحويطي (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 3380
Comment 5
متحدث أمن الدولة يوضح ماحدث للمطلوب عبدالرحيم الحويطي (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" اليوم الأربعاء، من بيان للأمن العام بشأن مقتل عبد الرحيم الحويطي، وكذلك تبرُّء الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات من ما قام به المذكور، فقد علق المتحدث الرسمي لأمن الدولة اللواء بسام عطية، على مقتل المطلوب الأمني عبدالرحيم الحويطي الاثنين الماضي في تبوك.

وقال اللواء بسام عطية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إن " المملكة دولة ذات منهجية واضحة وثبات راسخ في قراراتها وأعمالها وعلى كافة المستويات "، متابعًا: " صدرنا للعالم مفهوم القرار والقدرة على التعاطي مع الحاضر والتعامل مع المستقبل " .

وأضاف: " صناعة القرار مفهوم له أدواته، هي عقيدة راسخة وقيادة راشدة ولدينا أمة سعودية ذات علاقة استثنائية، دولة مكتملة الأركان، وقيم وأخلاق سعودية " .

وتابع: " هويتنا هي الاهتمام بهذه الأرض ومن عليها، والاهتمام بشعوب العالم أجمع، وباقتصاد العالم وباستقراره، هذه الهوية لابد أن نعيها تمامًا ونعرف أنها ليست شعارًا ولكن واقع مُعاش " .

وأردف: " أمن الإنسان هو الأساس، لا نُفاوض فيه ولا نساوم عليه ولا نناقش فيه، فهو قضية بقاء ووجود، وهو اهتمام الدولة وكل فرد سعودي"، متابعًا: " هذه الحادثة يتجلى بوضوح قوة القرار الأمني، لردع كل عابث ومرتزق وكل من يعطل الدولة ومسيرتها التاريخية، ولا نقبل ضعف أو هوان في أمننا " .

وكان المطلوب الأمني بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصنًا في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه، ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) الأمر الذي اقتضى التعامل معه لتحييد خطره.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. المضبوطات التي وجدت مع "الحويطي" من أسلحة وقنابل

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يشفيك يا نور و كويس انك وضحت ما قيل عن فندق المريديان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هيا سرينا هيا يانجمة الثريا

أخر الأخبار

بالفيديو..شخص يزور تصاريح التنقل في فترة المنع مقابل 3 آلاف للتصريح
بالفيديو..شخص يزور تصاريح التنقل في فترة المنع مقابل 3 آلاف للتصريح
Time منذ 6 دقائق Views 1290
النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما 
النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما 
Time منذ 19 دقيقة Views 1424
بعد استغاثته.. المواطن المصاب بالسرطان يعود إلى المملكة على نفقة الحكومة
بعد استغاثته.. المواطن المصاب بالسرطان يعود إلى المملكة على نفقة الحكومة
Time منذ 21 دقيقة Views 1272
عبدالمحسن الجحلان : في الهلال جوميز قائد غير متوج
عبدالمحسن الجحلان : في الهلال جوميز قائد غير متوج
Time منذ 28 دقيقة Views 166
علي كميخ : الملاعب الصناعية كنا نعاني بعد اللعب عليها من الجروح
علي كميخ : الملاعب الصناعية كنا نعاني بعد اللعب عليها من الجروح
Time منذ 29 دقيقة Views 143
حبس إعلامي إماراتي لإثارته النعرات بين الجاليات
حبس إعلامي إماراتي لإثارته النعرات بين الجاليات
Time منذ 31 دقيقة Views 357
صورة تاريخية للاستعداد الخاص بنقل المصابين بالإنفلونزا الإسبانية
صورة تاريخية للاستعداد الخاص بنقل المصابين بالإنفلونزا الإسبانية
Time منذ 38 دقيقة Views 1409
بالفيديو.. مواطن:" هذا ليس منع تجول ولكن استراحة بين أهلنا وأولادنا "
بالفيديو.. مواطن:" هذا ليس منع تجول ولكن استراحة بين أهلنا وأولادنا "
Time منذ 47 دقيقة Views 1572
ثلث طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مصابون بكورونا
ثلث طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول مصابون بكورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 1443
إنذار لإصحاب السيارات التالفة والورش والمحلات بالصناعية بمحايل
إنذار لإصحاب السيارات التالفة والورش والمحلات بالصناعية بمحايل
Time منذ 59 دقيقة Views 1528