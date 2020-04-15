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الأعداد السابقة للصحيفة

أسباب "هدير الأذنين" و طرق علاجه

Time منذ يوم
Views 3438
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أسباب "هدير الأذنين" و طرق علاجه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء أسباب هدير الأذنين، ومنه تجمع الشمع في المجرى السمعي ووجود الماء أو جسم غريب أو التغييرات الهرمونية الطبيعية.

وقال الخبراء من الممكن أن يحدث هذا لأسباب أخرى تحتاج إلى علاج مثل وجود كيس أو خلل في عصب الأذن أو نتيجة السكري أو السمنة. كما أنه قد ينتج عن مشكلة نفسية حادة.

وأضافوا قد يتم سماع الهدير أيضاً في حال تلقي ضربة على الرأس أو بسبب ارتفاع ضغط الدم أو الشعور بالتوتر والقلق أو التعب أو تناول بعض الأدوية أو الاستماع إلى صوت مرتفع أو إلى الضجيج الصاخب.

وأكدوا أنه من الأفضل في الحالات المرضية استشارة الطبيب لتحديد السبب وقد يطلب تناول بعض الأدوية. كذلك يمكن الاستعانة بالوصفات المنزلية مثل تناول الأناناس أو وضع ضمادة دافئة على الأذن لبعض الوقت.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشفت تضيع هويتك الا الحين🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهلون خوالي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سمعتو عن مقولة أرميني معك على طريقك هذا هوه😂😂😂😂😂😂😂😂

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