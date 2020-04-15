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وصفة الطحالب السحرية لإنقاص الوزن 

Time منذ يوم
Views 1759
Comment 3
وصفة الطحالب السحرية لإنقاص الوزن 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر الطحالب من المغذيات التي تحتوي على عناصر هامة للجسم ومنها الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيزيوم والمنغانيز والنحاس واليود والزنك بالإضافة إلى الفيتامينات B2 وA وE وC وK.

ويعتمد عليها في حال اتباع رجيم صحي لخسارة الوزن، كما ينصح بتحضير هذه الوصفة التي تحتوي على ملعقة صغيرة من طحالب Nori و250 ملل من الحليب وبيضة واحدة والقليل من دقيق القمح وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وتخلط كل المكونات ووضع الخليط على شكل كريب في وعاء على النار مع التقليب بين الحين والآخر حتى تنضج من الجانبين، حيث يمكن تناول هذه الوصفة المفيدة خلال وجبة الفطور.

ومن الممكن تحضير سلطة تحتوي على الخس، الجوز النيئ، ملعقة صغيرة من الخل، القليل من طحالب Dulse، الثوم المسحوق، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، القليل من الخردل وملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشفت تضيع هويتك الا الحين🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
باالتوفيق
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يستاهلون خوالي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سمعتو عن مقولة أرميني معك على طريقك هذا هوه😂😂😂😂😂😂😂😂

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