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الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة الوزير الكويتي الأسبق جاسم خالد المرزوق

Time منذ 29 دقيقة
Views 1494
وفاة الوزير الكويتي الأسبق جاسم خالد المرزوق

خالد الظفيري (صدى):
فارق جاسم خالد المرزوق وزير العدل والتربية والتجارة الأسبق في الكويت،  الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 85 عاما بعدما كان قد تولى بضع حقائب وزارية لنحو 14 عاما.

ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نعيًا للوزير الراحل، قائلا: " خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة المرزوق الكريمة بوفاة المغفور له العم جاسم خالد المرزوق، أحد الرجالات الذين ساهموا ببناء الوطن ومؤسساته ونسأل الله جلت قدرته للفقيد الغالي الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب ".

ونعى سعود مطلق السبيعي المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " خالص العزاء والمواساة لعائلة المرزوق الكرام بوفاة العم جاسم خالد المرزوق وخالص التعازي لأولاده ولأخي العزيز عهدي المرزوق، الله يرحم الفقيد ويغفر له ويسكنه جنان النعيم " .

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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