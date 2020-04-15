وفاة الوزير الكويتي الأسبق جاسم خالد المرزوق

خالد الظفيري (صدى):

فارق جاسم خالد المرزوق وزير العدل والتربية والتجارة الأسبق في الكويت، الحياة صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 85 عاما بعدما كان قد تولى بضع حقائب وزارية لنحو 14 عاما.

ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نعيًا للوزير الراحل، قائلا: " خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة المرزوق الكريمة بوفاة المغفور له العم جاسم خالد المرزوق، أحد الرجالات الذين ساهموا ببناء الوطن ومؤسساته ونسأل الله جلت قدرته للفقيد الغالي الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب ".

ونعى سعود مطلق السبيعي المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " خالص العزاء والمواساة لعائلة المرزوق الكرام بوفاة العم جاسم خالد المرزوق وخالص التعازي لأولاده ولأخي العزيز عهدي المرزوق، الله يرحم الفقيد ويغفر له ويسكنه جنان النعيم " .