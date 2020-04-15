دلالات وأمراض يكشف عنها لون أظافرك

أميرة خالد (صدى):

يعتبر لون الأظافر من أولى العلامات الدالة على صحة صاحبها أو إصابته ببعض الأمراض الخطيرة كالكبد والقلب ، لذا يؤكد الأطباء على أهمية الإنتباه لأي تغير في الأظافر مع نموها المستمر ، وذلك على النحو التالي :

1- الأظافر الزرقاء : قد تدل على حالة رئوية أو قلبية خطيرة لأنها تعني أن الجسم لا ينقل الأكسجين بشكل جيد .

2- الأظافر الصفراء : تدل على عدوى فطرية أو اضطراب في الغدة الدرقية أو التهاب رئوي أو مرض السكري أو الصدفية او الوذمة اللمفية .

3- الأظافر الشاحبة أو البيضاء : سوء التغذية وفقر الدم او الإصابة بقصور القلب الإحتقاني او امراض الكبد .

4- تموج الأظافر أو الحفر : يدل على التهاب المفاصل أو متلازمة رايتر .

5- تقعر الأظافر " الأظافر الملعقة " : قد تكون وراثية أو نتيجة التعرض لعلاج كيماويو اشعاعي ، وتدل أحياناً على السكري وامراض القلب ونقص فيتانين "ب" .

6- الخطوط الداكنة تحت الظفر : قد تشير إلى الإيدز أو الذئبة أو سرطان الجلد .

7- انتفاخ الأظافر : يدل على العدوى البكتيرية أو نتيجة العمل اليدوي المفرط كغسل الصحون او مرض الذئبة .