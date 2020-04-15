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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.."الشهراني" يروى أغرب موقف بالتليفزيون أجبره على ترك الأستوديو أثناء بث نشرة الأخبار

Time منذ 17 دقيقة
Views 1433
بالفيديو.."الشهراني" يروى أغرب موقف بالتليفزيون أجبره على ترك الأستوديو أثناء بث نشرة الأخبار

الرياض (صدى):
كشف المذيع سفر الشهراني عن موقف غريب تعرض له أجبره على ترك ستوديو الأخبار بالتليفزين وقت إذاعة النشرة .

وقال " الشهراني " في لقاء معه على قناة "روتانا خليجية " أنه كان ينتظر إذاعة نشرة الظهيرة قبل موعدها بـ 5 دقائق ، وطلب منه مدير عام قطاع الأخبار حينها تأجيل النشرة لحين ورود خبر هام .

وقال " الشهراني " بالفعل أخبرت المخرج بتوجيه مدير الأخبار ثم دخلت الأستوديو أقرأ النشرة وفوجئت بالمخرج يطلع على الهواء رغم إخباره بالتأجيل مما اضطره للإنصراف فوراً من الإستوديو حتى لا يتعرض للمساءله القانونية أمام المدير .

الجدير بالذكر أن "الشهراني " من أهم الوجوه الإعلامية المعروفة في المملكة الذي أثرى مكتبة التليفزيون .

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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