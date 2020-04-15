أول متطوعة لتجربة اللقاح: يشبه جرعة الإنفلونزا العادية

وكالات (صدى):

روت جينيفر هالر، ذات الـ44 عاماً، وأم الطفلين، تفاصيل كونها أول متطوعة لتجربة اللقاح المحتمل للفيروس التاجي المستجد.

وقالت السيدة، في تفاصيل تجربتها: " كنا نشعر بالعجز، وحين سنحت الفرصة حسمت أمري وخضعت لفحوصات ما قبل خوض التجربة على البشر.. وبعد حصولي على الجرعة الأولى، عانيت من بعض الأعراض كارتفاع الحرارة قليلاً، وألم في ذراعي الأيسر مكان الحقن، ثم تلاشت الأعراض " .

وأضافت السيدة الأمريكية: " الأمر يشبه تعاطي جرعة الإنفلونزا العادية.. حين نصل للقاح، سأكون فخورة كوني جزءاً من العملية "؛ فيما ستحصل هالر على الجرعة الثانية الأسبوع القادم، بينما تستمر المتابعة وتسجيل البيانات حتى ربيع 2021.

وتابعت هالر: " هناك مئات الآلاف من البشر يضحون بحياتهم من خلال الاستمرار في وظائفهم، وعلى رأسهم يأتي العاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفو المتاجر والبقالة وعمال توصيل الطلبات والمزارعون ورجال الأمن، وهم الذين يستحقون هذه الإشادة والمديح " .