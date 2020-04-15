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"هدف": مبادرة دعم التوظيف لا تشترط أن يتم التوظيف عبر "طاقات"

Time منذ 54 دقيقة
Views 1406
"هدف": مبادرة دعم التوظيف لا تشترط أن يتم التوظيف عبر "طاقات"

الرياض (صدى):
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عن طريق البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، للاستفادة من مبادرة "دعم التوظيف"، مبينًا أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من دعم المبادرة في حال تم التوظيف من خارج البوابة.

وأوضح أنه يلزم تسجيل بيانات الموظف في بوابة "طاقات"، حتى في حال توظيفه من خارج البوابة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التحقق إلكترونيًا من صحة بيانات الموظف ومؤهلاته، وإكمال ملف طلب الدعم، دون الحاجة لرفع مستندات أو مراجعة المنشأة لفروع الصندوق.

وتدعم مبادرة “دعم التوظيف”، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30٪ وحتى 50٪ من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكوره على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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