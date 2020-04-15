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الأعداد السابقة للصحيفة

"الصناعات العسكرية" تطلق خدمة "التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر"

Time منذ ساعة
Views 1529
"الصناعات العسكرية" تطلق خدمة "التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر"

محمد السعران (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل خلال فترة الحظر ممن تتطلب حاجة العمل الفعلية حصولهم عليه لإنهاء إجراءات العمل الضرورية والملحة وضمان استمرارية الكفاءة والفاعلية المطلوبة بما يضمن استمرارية الدعم المطلوب للجهات الدفاعية والأمنية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للهيئة

هنا

وأوضحت الهيئة في بيانها الرسمي الخطوات الإلكترونية التي تمكن الشركات المحلية العاملة في القطاع والمشرفة عليها الهيئة؛ الحصول على تصريح تنقل خلال فترة الحظر؛ وذلك بالدخول على منصة التراخيص في موقع الهيئة الإلكتروني واختيار خدمة تصريح تنقل واستكمال كافة البيانات المطلوبة، وستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات وإصدار التصريح إلكترونياً وتقديمه إلى وزارة الداخلية لاعتماده بشكل نهائي وفق الإجراءات النظامية والأمنية المتبعة. وتهدف الهيئة من هذه الخدمة إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت مطلع الشهر عن عدد من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، والتي تهدف لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنفيذاً للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره. وتأكد الهيئة حرصها على دعم تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليساهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطّد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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