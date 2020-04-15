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الأعداد السابقة للصحيفة

فريق بحثي بجامعة الملك سعود يتوصل لنتائج متقدمة لمحاربة الفيروس

Time منذ ساعة
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فريق بحثي بجامعة الملك سعود يتوصل لنتائج متقدمة لمحاربة الفيروس

الرياض (صدى):
كشف رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة الدكتور محمد العجمي، اليوم الأربعاء، أن النتائج الأولية للدراسة التي قام بها فريق بحثي بجامعة الملك سعود مفرحة جداً، ومشجعة لكبح جماح الفيروس المستجد.

وأوضح الدكتور محمد العجمي، أنه تعمل الدراسة على دراسة تأثير الآلاف من مكونات المنتجات الطبيعية والأدوية والمضافات والمكملات الغذائية على البروتينات الضرورية لتكاثر الفيروس، وذلك بغرض طرحها لمزيد من التجارب كعلاجات آمنة وعقاقير للوقاية.

وأكد " العجمي " أن الدراسات النظرية الأولية تشير إلى وجود مركبات طبيعية ذات تأثيرات قوية في تثبيط تكاثر الفيروس؛ حيث يتحدد مدى فعالية هذه المركبات عملياً على نتائج التجارب التأكيدية والحركية هذه المركبات داخل الجسم الحي.

وقال أن: " جامعة الملك سعود رائدة في اقتناء واستعمال هذه الأنظمة والبرمجيات الملحقة بها وأن نجاح أي مركبات في علاج المرض يتحدد على العديد من الاختبارات النظرية والعملية والسريرية التي تعد نمذجة تفاعلها مع البروتينات أولى خطواتها وغالبًا ما تكون دقيقة بنسبة كبيرة جداً " .

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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