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الأعداد السابقة للصحيفة

الأمير تركي الفيصل: " كورونا عرى زيف مواقف الأعداء "

Time منذ 3 ساعات
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الأمير تركي الفيصل: " كورونا عرى زيف مواقف الأعداء "

الرياض (صدى):
قال الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق، إن أزمة فيروس كورونا، عرت زيف مواقف وادعاءات من ناصبوا المملكة العداء.

وعدد الأمير تركي الفيصل في مقال له بـ " الشرق الأوسط " ، الأدلة على ذلك، قائلا: " ها هي القيادة الإيرانية تضحي بأرواح الإيرانيين بتعمُّدها تجاهل كورونا أولاً، ثم بإخفاء حقيقة الكارثة التي أصابت ضحايا المرض " .

وتابع سموه: " وها هي القيادة التركية تتخبط، بعد أن استهزأت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة؛ لا، بل إنها تتباهى بأنها تقدم المساعدة لإسرائيل وتُظهر نفسها على أنها نصيرة الشعب الفلسطيني، ثم تتهم المملكة زوراُ وبهتاناً بأنها تُطبِّع العلاقات مع إسرائيل " .

وأضاف الأمير بخصوص مواجهة الحمدين للأزمة: " أمّا قطر فالأرقام تفضح قيادتها " .

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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