الأمير تركي الفيصل: " كورونا عرى زيف مواقف الأعداء "

الرياض (صدى):

قال الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق، إن أزمة فيروس كورونا، عرت زيف مواقف وادعاءات من ناصبوا المملكة العداء.

وعدد الأمير تركي الفيصل في مقال له بـ " الشرق الأوسط " ، الأدلة على ذلك، قائلا: " ها هي القيادة الإيرانية تضحي بأرواح الإيرانيين بتعمُّدها تجاهل كورونا أولاً، ثم بإخفاء حقيقة الكارثة التي أصابت ضحايا المرض " .

وتابع سموه: " وها هي القيادة التركية تتخبط، بعد أن استهزأت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة؛ لا، بل إنها تتباهى بأنها تقدم المساعدة لإسرائيل وتُظهر نفسها على أنها نصيرة الشعب الفلسطيني، ثم تتهم المملكة زوراُ وبهتاناً بأنها تُطبِّع العلاقات مع إسرائيل " .

وأضاف الأمير بخصوص مواجهة الحمدين للأزمة: " أمّا قطر فالأرقام تفضح قيادتها " .