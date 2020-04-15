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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..صالح الجسمي مهاجمًا الحمراني: " أنت مين يا إعلامي الفلس "

Time منذ 5 ساعات
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بالفيديو..صالح الجسمي مهاجمًا الحمراني: " أنت مين يا إعلامي الفلس "

أبوظبي (صدى):
وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة شديدة اللهجة للصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، واصفا إياه بـ " إعلامي الفلس " .

وقال الجسمي في رسالته للحمراني: " أنا مرافق شيوخ، صحفي بـ 11 قمة 6 قمم خليجية و5 قمم عربية وقمتين مؤتمر قمة إسلامي، أنت مين يا إعلامي الفلس يا إعلامي صحفيين النواعم عشان تتكلم علي أنا، تاريخك ايش " .

واستعرض الجسمي، عدد من الهويات الإعلامية التي تحمل اسمه ووظيفته كإعلامي، قائلا: " اقرأ الاسم هذا واحفظه كويس، اتذكر هذا الأسم والصورة كويس، أنا من يوم صغري وأنا في الصحافة من 32 سنة، أنت مين عشان تيجي تتكلم علي أنا " .

ويعود الخلاف بين الجسمي والحمراني، منذ دشن الأخير وسم مشاهير الحشيش، وكشفه تورط الشهير دايلر والفاشنيستا شوق محمد، في قضية مخدرات.

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أحدث التعليقات

زائر
عسى يكون عبرة ... ليت الماس الكهربائي أحرقه هههههه
زائر
يرزق الله ... السوق كاسد
زائر
هناك بعض نوعيات لاعبي الكرة السيئة دينا وخلقا وتعليما ومع ذلك تتجاوز حدودها وكأن لها ميزان خاص في المعاملة بين أبناء البلد ... تلك النوعيات الساقطة يجب تعاقب بقوة لكي تكون عبرة للمراهقين أن تستبعد من الكرة السعودية ولكي لا يتفشى وباؤها بين بقية اللاعبين
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.
العسيري
الله يهديه. نرجوا من الجميع اتباع التعليمات.

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