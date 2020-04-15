بالفيديو..صالح الجسمي مهاجمًا الحمراني: " أنت مين يا إعلامي الفلس "

أبوظبي (صدى):

وجه الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، رسالة شديدة اللهجة للصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، واصفا إياه بـ " إعلامي الفلس " .

وقال الجسمي في رسالته للحمراني: " أنا مرافق شيوخ، صحفي بـ 11 قمة 6 قمم خليجية و5 قمم عربية وقمتين مؤتمر قمة إسلامي، أنت مين يا إعلامي الفلس يا إعلامي صحفيين النواعم عشان تتكلم علي أنا، تاريخك ايش " .

واستعرض الجسمي، عدد من الهويات الإعلامية التي تحمل اسمه ووظيفته كإعلامي، قائلا: " اقرأ الاسم هذا واحفظه كويس، اتذكر هذا الأسم والصورة كويس، أنا من يوم صغري وأنا في الصحافة من 32 سنة، أنت مين عشان تيجي تتكلم علي أنا " .

ويعود الخلاف بين الجسمي والحمراني، منذ دشن الأخير وسم مشاهير الحشيش، وكشفه تورط الشهير دايلر والفاشنيستا شوق محمد، في قضية مخدرات.

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