4 اختلافات بين لائحة معادلة الشهادات الجامعية القديمة والجديدة

عادل الحربي (صدى):

وافق الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، على لائحة معادلة الشهادات الجامعية القديمة والجديدة.

وتختلف اللائحة الجديدة عن القديمة في مدة إنهاءها الطويلة، إذ أصبحت تقتصر على سبعة أيام عمل، بالإضافة إلى أنها تتضمن عدة قوائم للجامعات المصنفة بحسب التخصصات، بينما كانت اللائحة القديمة تتضمن قائمة واحدة للجامعات الموصى بها.

كما تختلف اللائحة الجديدة في أنها تأخذ بعين الاعتبار برامج وأنماط متعددة للتعليم مثل التعليم عن بعد، بينما كانت القديمة تشترط أن يدرس الطالب حضوريا في جامعات أو كليات موصى بها، أو مقبولة لدى لجنة معادلة الشهادات الجامعية، بما لا يقل عن 75% من متطلبات الحصول على الدرجة.

وكانت القديمة تشمل عدم مشاركة الجهات، بينما تتيح اللائحة الجديدة مشاركة الجهات ذات العلاقة في لجنة المعادلات ولجنة التظلمات.