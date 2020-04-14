الداخلية تقبض على المخالفين والمجاهرين بشرب الخمر وآخرين

الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو نشره الأمن العام عبر تويتر، أبرز جهود الداخلية، ومن ضمنها ضبط قائد مركبة يقود مركبة بتهور وارتكب عدة مخالفات مؤثرة على السلامة العامة، نتج عنها إصابة قائد دراجة نارية.

وفي القصيم، قبضت الشرطة على شخص يتباهى ويتظاهر بتناول محلول يخص استخدام خاص بالمركبات.

وفي جازان، فتم القبض على أشخاص اعتدوا على عامل محطة بارتكابه بالقوة بمركبتهم والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

كما تم القبض على أشخاص يخالفون أمر منع التجول في الرياض وتباهوا بعدم حمل لوحة المركبة وتوثيق ذلك ونشره.

وتم القبض على شخص في الطائف، يعمل بأحد تطبيقات التوصيل يقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بفعله ومخالفًا لأمر منع التجول.

في حين قبضت شرطة الرياض على أشخاص خالفوا أمر منع التجول وجاهروا بشرب الخمر وإطلاق النار بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره.