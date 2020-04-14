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بالصور.. أمطار على منطقة حائل
منذ 11 دقيقة
1168
حائل (صدى):
هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ساااااااااااذج،وسخيييييييييييييييييف،ومستهتر..
أبوسطام
الله يكفينا شرهم
البرفسور حنس
كثر الله من امثالك... بغض النظر عن صاحب الاقتراح... ليت وزير الشوؤن الاسلاميه يطبقه ..سعيا لمرضاة رب العالمين..ثم لان هذا العمل سينال استحسان مسلمي العالم اجمع
زاير
حان الوقت لاغلاق المطارات الدولية حتي ينتهي هذا الوباء من العالم لان الطائرات احد اسباب الانتشار و التوسع للامراض المعدية و الفيروسيه بين دول العالم .
ابو محمد
انا معك يادكتور حنس ، باالراي لاهنت ..
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