بالصور.. أمطار على منطقة حائل

حائل (صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.