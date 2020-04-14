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بالفيديو.. عمالة وافدة تبيع الذبائح وسط القمامة بمكة المكرمة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1634
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بالفيديو.. عمالة وافدة تبيع الذبائح وسط القمامة بمكة المكرمة

عبدالله الحربي (صدى):
وثّق مقطع فيديو حصلت عليه "صدى"، بعض أحياء مكة المكرمة وقد امتلأت بالعمالة الوافدة التي تبيع المنتجات والذبائح دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

وأوضح المقطع، عدة أسواق لبيع الذبائح والخضروات وقد غابت عنها النظافة، وامتلأت بأكوام القمامة، بالإضافة إلى تزاحمها الشديد بالمخالفة للإجراءات الإحترازية.

وعلمت "صدى"، أن هذه الأحياء والأوكار لا تبعد عن الحرم الذي هو أطهر بقعة على وجه الأرض، وإنما هي على بعد حوالي 700 متر منه.

وبيّن المقطع أن العمالة الوافدة من البرماويين، وينتشرون بشكل كبير في هذه الأحياء، فيما طالب مواطنون الجهات المختصة بإنقاذ مكة المكرمة من البرماويين.

وفي سياق متصل، دشّن عدد من المواطنين، وسم "أنقذوا مكة من البرماوية"، للتعبير عن رفضهم لوجودهم في مكة المكرمة، فيما أشار آخرين إلى أن الأفارقة كذلك عديمي النظافة الشخصية أو المنازل.

وجاءت ضمن التعليقات: " كل شي ممنوع المنبع له هذي الحواري وهذي الأشكال لسا ما شفتو حواري جدة جنوب جدة كلهم أجانب وكلها جرائم ومخدرات بالشارع " .

وتضمنت التعليقات: " نحتاج عاصفة الحزم لمخالفين مكة من الجنسيات المخالفة اللي يزيدون عبئ على الدولة وخطر على المواطنين! اضربو بيد من حديد لكل مخالف لنظام الإقامه في السعودية كله " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ساااااااااااذج،وسخيييييييييييييييييف،ومستهتر..
أبوسطام
الله يكفينا شرهم
البرفسور حنس
كثر الله من امثالك... بغض النظر عن صاحب الاقتراح... ليت وزير الشوؤن الاسلاميه يطبقه ..سعيا لمرضاة رب العالمين..ثم لان هذا العمل سينال استحسان مسلمي العالم اجمع
زاير
حان الوقت لاغلاق المطارات الدولية حتي ينتهي هذا الوباء من العالم لان الطائرات احد اسباب الانتشار و التوسع للامراض المعدية و الفيروسيه بين دول العالم .
ابو محمد
انا معك يادكتور حنس ، باالراي لاهنت ..

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