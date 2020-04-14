وزير العدل القطري الأسبق: حظروا سفري فمنعهم "كورونا" من الخروج من القصور

ماجد القزيز (صدى):

كشف وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي تفاصيل منعه من السفر من قبل الحكومة القطرية بالرغم من إصدار القضاء حكمًا بعدم جواز منع.

وقال "النعيمي" الذي عُرف بمواقفه المعارضة للنظام القطري عبر حسابه على "فيس بوك": "أسرد للتاريخ، عندما تم منعي من السفر قبل أربع سنوات بدأت المقاطعة الخليجية ومصر. وصلتني رسالة بعد أربع سنوات بإعلان رابع بمنع من السفر، والله سلط عليهم ما يطلعون من الديرة مثلي بسبب الكورونا. أنا أتعجب".

ويذكر أن قطر قد منعت وزير العدل الأسبق نجيب النعيمي من السفر قبل 4 سنوات تقريبًا دون إبلاغه بأسباب المنع، وجُدِّد المنع مؤخرًا بالرغم من صدور حكم قضائي بعدم جواز منعه من السفر، إلا أن الحكومة القطرية رفضت تنفيذه.

وكان المعارض القطري على حسابه في "فيس بوك" قبل فترة منتقدًا منعه دون وجه حق قال: "‏مضى على منعي من السفر أكثر من 3 سنوات بدون سبب قانوني، وصدر حكم من الاستئناف بإلغاء منع السفر، ولم تطبِّق الحكومة حكمًا صادرًا منها".

مضيفًا في أسى: "ماذا أفعل؟ ليس خوفًا من الحكومة التي هي خائفة مني، هم خالفوا القانون، ومن حقي أن أخالف القانون لأطبق العدل".

وعُرف "النعيمي" بمعارضة النظام القطري، ومواقفه المناهضة لإيواء الإمارة الصغيرة عناصر هاربة من جماعة الإخوان، وتحويل الدوحة إلى ملاذ آمن للفارين من حكومات بلادهم.