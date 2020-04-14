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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. سائق "يطير" بسيارته في الهواء وينجو من الحادث

Time منذ 17 دقيقة
Views 391
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شاهد.. سائق "يطير" بسيارته في الهواء وينجو من الحادث

وارسو (صدى):
أظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا المرور في بولندا، اصطدام سيارة مسرعة بتقاطع دائري على الطريق، مما دفعها للتحليق في الهواء على ارتفاع هائل.

وظهرت السيارة الفضية من طراز "سوزوكي سويفت" وهي تسير على الطريق بسرعة هائلة، عندما تفاجأ السائق بوجود دور على الطريق، واصطدم به.

وانطلقت السيارة في الهواء وقطعت شجرة صنوبر، وكادت تحطم تمثالًا لبابا الفاتيكان قبل اصطدامها بمبنى في مدينة لودز البولندية، في حوالي الساعة 6 مساءً يوم الأحد الماضي.

واشتعلت النيران في السيارة عند اصطدامها بالمبنى وتدمرت بالكامل، ولكن بمعجزة ما، ظل السائق البالغ من العمر 41 عامًا واعيًا، حتى تمكن رجال الإطفاء من سحبه من الحطام.

ونقلت الإسعاف السائق إلى المستشفى بإصابات لا تهدد الحياة، وقالت الشرطة، إنه كان مخمورًا.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
معاها حق
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ايه
أبوسطام
ضاعت الهيبة
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
الله على ذيك الايام

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